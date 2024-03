Milan | missione derby | Pioli può rovinare la festa scudetto all’Inter Ecco come

(Di giovedì 21 marzo 2024): Stefanopuòlacon un successo nella gara che si giocherà lunedì 22 aprile Il campionato si avvia verso la conclusione e si cominciano a fare i primi calcoli. La classifica di Serie A ci dice che l’Inter guida il gruppo con ben 14 punti di distacco sulla prima inseguitrice, ildi Stefano. Certo, a inizio anno nessuno si aspettava una corsada solista per i nerazzurri, però, bisogna riconoscere i meriti a mister Simone Inzaghi. La formazione rossonera è uscita, o forse non ci è mai entrata, dalla corsa al titolo di campione d’Italia in maniera troppo anticipata e adesso l’Inter potrebbe avere i primi match point ...

