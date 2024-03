Milan Inter | Padovan | «Decisioni che vanno contro i tifosi»

Filippo Galli , ex difensore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del derby contro l'Inter del prossimo lunedì 22 aprile (pianetamilan)

Filippo Galli , ex difensore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del Derby contro l'Inter del prossimo lunedì 22 aprile (pianetamilan)

Paolo Tramezzani , ex difensore dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri, nonché di Milan e Juventus , squadre lontane dalla lotta Scudetto (pianetamilan)

Lucescu elogia Sudakov: "Mi ricorda un campione dell'Inter" - Mircea Lucescu, ex tecnico dello stesso Shakhtar, attraverso le colonne di Tuttosport ha parlato di Georgiy Sudakov ...tuttonapoli

Il tecnico ex Torino, Walter Novellino: «Lecce, c’è salvezza alla portata» - L’esperto allenatore crede nei salentini: tanti club in lotta, giallorossi in posizione di vantaggio e Gotti sa gestire queste situazioni. «Ora gambe, cuore e nervi saldi» ...lagazzettadelmezzogiorno

Ansia Milan, infortunio Bennacer: le ultime sulle condizioni - Arrivano brutte notizie per Pioli e il suo Milan, spavento per le condizioni di Bennacer, già di ritorno a Milano dopo l'infortunio.spaziomilan