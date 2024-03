Milan | così Furlani | Tomori e Pobega contro ogni discriminazione razziale

L'autista di un noleggio con conducente ha preso 959 multe per essere entrato nelle Ztl senza il pass . Il 53enne, infatti, si era Dimentica to di rinnovarlo e ora deve pagare più di 92mila euro al ... (fanpage)

Rafael Leao resta uno dei giocatori determinanti per il Milan . Molte le critiche, ma i numeri parlano per lui. Ecco la nostra analisi (pianetamilan)

Il gol di Pafundi alla Scozia: una frequenza di passi impressionante, ricorda Messi (VIDEO): In Italia non trovava spazio nell'Udinese, così ha deciso di andare in Svizzera, al Losanno per ... Il primo lo segna al 25 il centrocampista del Milan Kevin Zeroli, dopo il tiro di Pafundi respinto dal ...

Razzismo, Thuram rompe il silenzio su Acerbi: giusta esclusione da Nazionale: La punta francese continua: "Quando c'è una procedura così grave in corso, il giocatore deve ... Il difensore del Milan, a margine dell'evento "Tutti i colori dello sport", organizzato da Fondazione ...