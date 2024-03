Milan | al derby con una missione precisa! I rinnovi e la lotta al razzismo

Galli: “Milan la certezza dello Scudetto dell’Inter non deve avvenire il 22” - Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: il prossimo derby tra Milan e Inter si giocherà di lunedì. Domani mancherà un ...ilmilanista

Pellegatti: “A me il derby interessa zero, il Milan non può spendere meno di 50 milioni per l’attaccante” - Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sui prossimi impegni dei rossoneri tra campo e mercato. Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato del prossimo derby con l’Inter che si giocherà lun ...notiziemilan

Milan, missione derby: rovinare all'Inter la festa scudetto - Lunedì 22 aprile sfida da brividi: i nerazzurri possono diventare campioni d'Italia in casa dei rossoneri. Per Pioli è vietato fallire ...gazzetta