Mignone NdC | “Inutile attribuirsi meriti presunti”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024)(NdC): “molto, su fatti e progetti costruttivi sempre pronti al dialogo” “Sulla questione del finanziamento del progetto pilota SITUS, ritengo sia importante sottolineare che il finanziamento ricevuto per il Patto di Benevento, di cui il Comune è socio fondatore, non è il risultato dell’interessamento personale di alcun politico, ma deriva dalla presenza in graduatoria e dall’assegnazione di fondi residui del programma operativo nazionale 2014-2020. È essenziale che tali fondi siano rendicontati entro il 31 dicembre 2026, come da regolamentazione. Invece di rivendicare una paternità di successi molto presunta, sarebbe opportuno per i rappresentanti del nostro territorio in Parlamento concentrarsi su iniziative concrete che possano realmente supportare la ...