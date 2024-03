Migliore Colomba Pasquale 2024 a Roma alla Spiga D’Oro Bakery di Alessandro Mangione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 20 marzo– Dopo aver conquistato il Panettone Maximo nel 2022 e il Premio del Pubblico del Panettone Maximo nel 2023, il rinomato forno disud,, si conferma come punto di riferimento per i dolci pasquali con la sua selezione di colombe pregiate per il. Tradizione e Innovazione: La Proposta diGuidato dal talentuoso pastry chefpresenta una variegata gamma di colombe pasquali che soddisfano ogni gusto e preferenza. Dclassicacon impasto soffice e glassa golosa,...