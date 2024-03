Michelle Hunziker e il fidanzato Alessandro Carollo si sono lasciati | ecco la sorprendente reazione di Tomaso Trussardi

Gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 marzo 2024, per il film Ennio su Rai1 .000 spettatori, % di share. Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha conquistato un netto di .000 spettatori, % di share, mentre ... (tvpertutti)

Su Canale 5 Michelle Hunziker ha salutato il pubblico con il terzo ed ultimo appuntamento del suo show, Michelle Impossible. Mentre su Rai 1 andava in onda il docu-film omaggio a Ennio ... (dilei)

Mercoledì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con MICHELLE IMPOSSIBLE & Friends, il one woman show di MICHELLE Hunziker. In questa puntata conclusiva – di sempre visti ... (bubinoblog)