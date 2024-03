Michele Emiliano | Il governo sia prudente Così il Viminale mette il sindaco in pericolo

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Se la immagina la fotografia dei deputati di un partito che nel pieno di una campagna elettorale si fanno immortalare con il presidente di una Corte d’Assise che deve giudicare i loro avversari? Quel presidente sarebbe incompatibile con la partecipazione al processo. Ecco, è successa una cosa identica con i deputati e il ministro". Il presidente della Regione Puglia,, punta il dito contro il centrodestra barese per il caso Decaro. "Il risultato è che stiamo esponendo ildi Bari a un grave rischio di incolumità. Antonio Decaro è sotto scorta da anni per le denunce e gli arresti che ha fatto fare nei confronti di mafiosi e quindi ci vorrebbe più saggezza". La nomina di una commissione ispettiva è comunque un atto ancora interlocutorio. "Il mio invito è: non caricate a testa bassa su questa storia perché, ...

