Michele Cucuzza | che fine ha fatto il giornalista | carriera e curiosità

(Di giovedì 21 marzo 2024)è un notoe conduttore Tv che ha lavorato per gran parte della sua vita alla Rai. Per anni è stato alla conduzione del TG2 per poi passare a “La vita in diretta“. Il suo volto è diventato noto alle famiglie degli italiani dalladegli anni ’80 e, nel corso della, sono state tantissime le iniziative mediatiche a cui ha preso parte. Oltre all’attività televisiva ha scritto numerosi libri e ricevuto svariati premi come l’Oscar Tv – Miglior programma d’informazione per “TG2 Pegaso“. Negli ultimi anni è apparso in alcuni reality show. Le origini e gli esordi diSilvestri nasce a Catania il 14 novembre del 1952 ed è figlio di uno dei maggiori vulcanologi italiani del XX ...