Michel | ' l' Ue chiede una pausa umanitaria immediata a Gaza'

Uccisa per un debito di pochi euro poi gettata in un carrello , abbandonato vicino ai cassonetti dell'immondizia. È iniziato oggi, mercoledì 21 febbraio, il processo nei confronti del giovane ... (today)

Michele Santoro ha lanciato una lista per le elezioni europee: Pace terra dignità. Il suo obiettivo è portare il tema della Pace, in Ucraina e in Medio Oriente, puntando "al voto di chi non va più a ... (fanpage)