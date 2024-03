Miami | paura per Berrettini | accusa un malore e rischia di svenire in campo video Poi lotta ma perde contro Murray

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il tennista italiano Matteoha avuto un mancamento al Masters 1000 di, durante il match di primo turnol’inglese Andy. Il tennista romano ha avuto un forte giramento di testa verso la fine del secondo set proprio prima di lanciare la pallina in alto per il servizio. Per evitare di cadere al suolo, si è tenuto sulla racchetta massaggiandosi la fronte. L’arbitro ha interrotto l’ine chiamato il medico che gli ha misurato la pressione mentre sugli spalti è sceso il silenzio tra gli spettatori. Il 27enne azzurro dopo aver mangiato una barretta energetica si è ripreso ed ha ricominciato a giocare, vincendo il game. L’azzurro ha poi proseguito il matchndo nel terzo set ma non è riuscito ad evitare la sconfitta: punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore ...

