Miami 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 21 marzo con Sonego in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ail torneo ATP 1000 entra nel quarto giorno. Domani 21sono previste diverse partite, conpronto a scendere inper sfidare Evans. Si inizierà a giocare alle 16:00 italiane su tutti i campi, escluso quello centrale dove il primo match è previsto per le ore 17:00. A seguire tutte le partite e l’di: STADIUM ORE 17:00 F. Auger-Aliassime Vs A. Walton Sakkari VS Yuan Shnaider Vs Keys D. Lajovic Vs G. Monfils C. Tauson Vs E. Rybakina GRANDSTAND ORE 16:00 D. Parry Vs Haddad Maia S. Ofner Vs K. NishikoriL.Vs D. Evans E. Nava Vs R. Bautista Agut P. Stearns Vs V. Azarenka BUTCH BUCHOLZ ORE 16:00 E. Mertens Vs T. Townsend A. Kalinina Vs C. Wozniacki A. Kovacevic Vs F. Marozsan M. Landaluce Vs J. Munar R. Safiullin VS D. ...