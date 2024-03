“Mi hanno operata | non ho vergogna a dirvi perché” L’annuncio della figlia di Ornella Muti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Momento importante nella vitavip, che ha deciso di effettuare un’operazione chirurgica. Ci ha pensato su e alla fine ha preso questa decisione fondamentale, spiegando anche le ragioni dell’intervento. La donna, dopo essere uscita dalla sala operatoria, si è mostrata in un letto di ospedale e ha scritto innanzitutto cosa lefatto i medici e poiha voluto farlo. Ha subito ammesso di non avere alcunae tutte le donne dovrebbero ragionare come lei. Lavip si è sottoposta infatti ad un’operazione per migliorare un aspetto del suo corpo. Aveva già fatto una cosa simile molti anni fa, ma poi la vita le ha presentato nuovamente delle problematiche e quindi ha preferito risolvere tutte le imperfezioni. Leggi anche: “C’è una notizia importante”. ...