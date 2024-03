Mi è scappato il morto | la commedia scritta e diretta da Andrea Bizzarri approda al Teatro de’ Servi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mi èil, la brillantedaalde’: in scena anche Alida Sacoor, Giuseppe Abramo e Matteo Montapertoalde’, dal 19 al 31 marzo, Mi èil, brillanteda. In scena, oltre a, Alida Sacoor, Giuseppe Abramo e Matteo Montaperto. Mi èil– Giuseppe Abramo e Alida SacoorLa trama In un appartamento, meta gettonata di incontro galanti, ...