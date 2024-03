Mfe spinge su Prosieben per vendita attività non televisive

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mfe-Mediaset porta nell'assemblea dila richiesta che il gruppo tedesco, del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote, si rifocalizzi sul segmento entertainment e "separi lenon strategiche tramite una scissione". E' quanto si legge in un nota di Mfe-Mediaset. E' la prima volta che il Biscione decide di procedere in assemblea sulle strategie del gruppo tedesco. Mfe-Mediaset in particolare propone agli azionisti disat.1 di votare una "delibera sulla preparazione di un accordo di scissione e trasferimento" alla prossima assemblea generale del 30 aprile del gruppo tedesco. "Con questa istanza, Mfe intende sostenere l'executive board nel raggiungimento dell'annunciata rifocalizzazione sull'strategica di intrattenimento della società per valorizzarla ...

Terna, in 2028 previsti ricavi in crescita a 4,60 mld: in 2024 crescita dividendo 4% annua - (Adnkronos) – Nel 2028, i ricavi di gruppo di Terna sono previsti in crescita a 4,60 miliardi di euro, con un Ebitda a 3,25 miliardi di euro, in crescita media annua nell’arco di piano di circa l’8% p ...informazione

Le anticipazioni di Berlusconi jr mettono il turbo a Mfe in Borsa - Lo sprint sui ricavi pubblicitari mette il turbo al titolo di Mfe (la ex Mediaset) che ha chiuso la giornata in Piazza Affari con le azioni di tipo «A» in progressione del 4,6% (a 2,23 euro) e quelle ...ilgiornale