(Di giovedì 21 marzo 2024)– Dalle 22 di domani, venerdì 22 marzo, fino alle 5 del mattino di lunedì 25 marzo è prevista la chiusura deldi viaper consentire idi realizzazione della tratta Cascina Gobba-Quartiere Adriano della7 Interquartiere Nord. La chiusura - fa sapere il Comune - si rende necessaria per procedere con la demolizione del cavalcavia Serravalle della rampa di immissione in tangenziale Est, già inibito alla circolazione, la cui ricostruzione permetterà di allargare la carreggiata di viaper consentire il passaggio della nuovae della pista ciclabile. Idi ricostruzione del cavalcavia dureranno circa un anno, nel corso del quale l’accesso alla tangenziale Est in direzione nord è ...

Metrotranvia 7, sottopasso di via Rizzoli chiuso nel week-end. Come cambierà la viabilità a Milano con i lavori - L’intervento necessario per consentire i lavori di realizzazione della tratta Cascina Gobba-Quartiere Adriano. Chiusura necessaria per procedere con la demolizione del cavalcavia Serravalle ...ilgiorno