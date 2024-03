Messina | sequestrati 1 | 5 milioni di euro a 2 soggetti appartenenti ad un gruppo criminale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Nel corso dell’ultima settimana, fra il 12 ed il 19 marzo 2024, Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito due decreti di sequestro emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 2, operanti sul versante tirrenico della medesima provincia, ritenuti socialmente pericolosi. Gli odierni provvedimenti, estesi anche ai familiari dei duedestinatari delle investigazioni economico-patrimoniali, originari, uno, di Locri (RC), l’altro, di Catania (CT), scaturiscono dalla ricostruzione del profilo di pericolosità qualificata delle persone proposte, come emerso dalle molteplici iniziative investigative coordinate dalla Procura peloritana e ...

«A Matteo Messina Denaro nel corso delle perquisizioni effettuate dopo l'arresto sono stati sequestrati 500mila euro in gioielli e 300mila in contanti , somme subito fatte confluire nel... (ilmattino)

Mafia dei pascoli, sequestrati beni a due persone ritenute socialmente pericolose. In totale 7 indagati - Hanno avuto un ruolo determinante in molteplici condotte truffaldine e predatorie, in quanto gestori di due centri di assistenza agricola, uno a Tortorici e l’altro a Cesarò ...messina.gazzettadelsud

Messina, cancellato l’ergastolo per il femminicida di Alessandra Musarra - Messina – Ha scongiurato l’ergastolo Cristian Ioppolo, il giovane responsabile del femminicidio dell’ex fidanzata Alessandra Musarra, strangolata nella sua abitazione nel 2019. La Corte d’Assise d’App ...tempostretto

Il viaggio della droga da Gela in Calabria: l’ordine di “Peppe il Calabrese” bloccato a Messina - Nell'inchiesta della Dda di Caltanissetta l'affare tra calabresi e siciliani. Il tragitto in auto e l'arresto prima dell'imbarco sul traghetto ...corrieredellacalabria