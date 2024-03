(Di giovedì 21 marzo 2024) Bologna, 21 marzo 2024 – Ilitaliano continua a mostrare segnali di ulteriore indebolimento nel 2023 mentre prosegue la stretta creditizia e anche per il 2024 le stime segnalano ribassi nelle compravendite o situazione stazionaria. Stando all'analisi del 1° Osservatorio2024 di, il calo registrato nel 2023 è del 9,7% delle compravendite ed è un dato da "imputare esclusivamente alla componente di domanda assistita da mutuo" che ha subito una flessione del -26%. La restante quota diinvece è risultata in crescita del +4,8% e cresce anche la domanda di affitto: +3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il settore dell’è in uno stato di quiete prima della tempesta, insomma. “Siamo ottimisti perché il Pil aumenta e il picco ...

Capital Group: ecco 5 ragioni per essere positivi sull’azionario a lungo termine - L’incertezza di un contesto di Mercato complesso non deve indurre gli investitori a perdere convinzione nei piani di investimento a lungo termine, le opportunità non mancano e ci sono motivi per esser ...it.investing

Caro affitti, allarme dei single: «Il canone di un bilocale è insostenibile». Da Milano a Napoli, ecco quali sono i costi - È possibile vivere nelle grandi città da single Da Milano a Napoli, passando per Roma fino a Palermo. Trovare un appartamento in cui vivere da soli, senza divedere le spese con ...leggo

Mercato immobiliare, più affitti e meno acquisti di case. Cosa dicono i dati di Nomisma - Compravendite in calo: pesano i tassi mutui, mentre continua il fascino degli affitti brevi. L’analisi del 1° Osservatorio immobiliare 2024 ...ilrestodelcarlino