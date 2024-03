Mercato discografico italiano +18 8% nel 2023 | record di sempre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilanno da incorniciare per il, che registra una crescita del 18.8% per un totale di 440 milioni di fatturato: segno di un'evidente vitalità deldella musica in Italia, che mette a segno una delle percentuali di crescita più alte del mondo e si posiziona come terzonell'Unione Europea, raggiungendo il migliore risultato diin termini di percentuale con incrementi significativi in tutti i segmenti. La performance positiva deldella musica è registrata anche a livello globale: secondo i dati del Global Music Report di Ifpi, infatti, l'incremento delinternazionale è del 10.2%, pari a 28.6 miliardi di dollari, e segna il nono anno ...