' Memoria e impegno' corteo di Libera a Roma contro le mafie

(Di giovedì 21 marzo 2024)diper la 29esima Giornata dellae dell'in ricordo delle vittime innocenti delle. Sullo striscione di testa si legge "città", lo slogan scelto per questa edizione che evoca il film "città aperta". Alle casse è risuonato il brano "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri mentre ilpercorreva via Merulana, dove poco dopo sono stati letti i nomi di tutte le vittime di mafia uccise in Italia. "Studentile" recita lo striscione delle associazioni di studenti. Presenti al, tra gli altri, il presidente diDon Ciotti, il sindaco di, Roberto Gualtieri, ...

