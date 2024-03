Meloni | sguardo inquietante? Mi scuso con chi ho intimorito

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – “Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ‘non mi guardi con’, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con ‘’, ma micon il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi”. Lo scrive su Instagram la presidente del Consiglio Giorgia, postando un collage di foto dell’episodio avvenuto ieri alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bonelli shock su Meloni: “occhi vitrei e sguardo inquietante”. Il premier dà lezioni di ironia: “mi copro per non mettergli ansia” - La foto (di Giorgia Meloni, ndr) non è andata solo sul Wall Street Journal, ha fatto il giro del mondo. E non è un problema solo suo, ma dell’Italia. Rischiamo di fare la figura delle macchiette“. A ...strettoweb

