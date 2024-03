Meloni | Preoccupa offensiva a Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 21 marzo 2024) 18.57 La presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla sessione di lavoro del vertice Ue col segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha auspicato una "immediata pausa umanitaria" a Gaza per arrivare quanto prima a un cessate il fuoco "sostenibile" in Medio Oriente. La premier si è dettata per l'annunciata operazione di terra di Israele a. Guterres ha espresso apprezzamento per la presidenza italiana del G7 e ha detto che l'Onu fa assegnamento sulla leadership italiana.