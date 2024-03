Meloni | il ricordo delle vittime di mafia sia faro che ci guida

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – “La Giornata della memoria e dell’impegno ininnocentimafie è un’occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano malavitosa, per stringerci attorno ai loro familiari e trasmettere le loro storie ai più giovani, per rinnovare l’impegno quotidiano di ciascuno di noi enostre Istituzioni contro ogni forma di criminalità organizzata”. Lo scrive su X la premier Giorgia. “Ildi chi ha pagato un prezzo così alto e l’esempio di chi ha sacrificato la propria vita a difesa della legalità, devono essere ilchele azioni e l’operato di tutti noi. Sempre”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.