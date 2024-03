Melania Trump torna a fianco del marito ed è splendida

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 21 marzo 2024) La campagna elettorale a stelle e strisce entra nel vivo, è ora di sfoderare l’artiglieria pesante. Nel caso di Donald Tump, la sua arma vincente potrebbe essere la moglie,. L’ex First Lady ha fato il suo ritorno sulla scena pubblica il 19 marzo, in occasione del voto per le primarie in Florida. Poteva non scegliere un look strepitoso?e Donald, di nuovo insieme In Florida per il votoDonald esono arrivati sereni e sorridenti al Morton and Barbara Mandel Recreation Center, a Palm Beach, in Florida. Loro, che risiedono nella spettacolare tenuta di Mar-a-Lago, hanno diritto a votare in questo distretto per le primarie presidenziali. Grazie ai voti registrati negli altri Stati,è già di fatto il candidato repubblicano per la corsa alla ...