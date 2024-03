Megan Fox elenca tutti gli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta

Los Angeles, 9 marzo 2024 – Chi non conosce la notte degli Oscar , la cerimonia patinata e glamour nella quale le più grandi star del cinema sfilano sul red carpet per poi assistere alla premiazione ... (quotidiano)

Machine Gun Kelly si è aperto sull’aborto spontaneo di Megan Fox in una canzone. Nel suo ultimo singolo, intitolato dont let me go, l’artista ha dedicato alcuni versi al figlio mai nato della ... (gravidanzaonline)