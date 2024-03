Megalopolis | per Adam Driver il film di Coppola è Indescrivibile | ma una volta visto capirete

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sale l'attesa per il ritorno alla regia di Francis FordIn attesa di una nuova immagine o di un trailer, nel corso di una recente intervistaha avuto modo di anticipareche vedrà il ritorno alla regia di Francis Forde che l'attore ha definito: "". Parlando con The Face, l'attore protagonista della pellicola ha dichiarato: "È una sorta di, che sembra una cosa molto generica da dire ma quando guarderete il. Allora la mia risposta sarà perfetta. Non ci sono molti precedenti ed è davvero uncoraggioso a un livello immenso, il che è davvero unico". Cosa sappiamo di …