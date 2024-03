Medici | Fughe in avanti del sindacato maggioritario compromettono accordi con Regione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024). Senese: “Le riunioni in sedi ASL violano le prerogative delle altre sigle sindacali, sono un atto unilaterale e si configurano come un’azione antisindacale messa in atto dalla parte pubblica” “Sono in corso riunioni promosse da esponenti delFimmg anche all’interno dell’Aziende Sanitarie Locali dellaper illustrare, secondo un’interpretazione di parte, il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), recentemente siglato da tutte le organizzazioni sindacali dei”. Così Giovanni Senese, Segretario Regionale dello SMI condanna l’atteggiamento deldellana generale in Campania, in una nota giunta ieri in redazione. “È bene precisare, aggiunge Senese, che . Il nuovo ACN, infatti, non è ancora in vigore, né ...