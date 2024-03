Siria, 21 feb. (Adnkronos) – Sono almeno 2 i morti nell’ attacco a Damasco . Lo ha reso noto la televisione di stato siriana, citando Rami Abdulrahman, direttore dell’Osservatorio siriano per i ... (calcioweb.eu)

CarpeCarbon, perché il progetto italiano per catturare la CO2 è diverso da tutti gli altri - L’obiettivo è filtrare l’aria per trattenere le molecole ... ben sperare come dimostra anche il finanziamento ricevuto dalla giovanissima startup (età Media 32 anni). “Noi – ha dichiarato il Ceo ...adnkronos

Ammiraglio Usa: “La Cina pronta a invadere Taiwan nel 2027”. La dichiarazione choc - John Aquilino ha sottolineato che la superpotenza asiatica ha simulato negli ultimi anni operazioni che potrebbero condurre nell’Isola ...quotidiano

Media, 'l'obiettivo del raid su Kiev era l'intelligence' - Quasi tutti i missili da crociera e balistici con cui la Russia ha attaccato Kiev questa mattina erano puntati contro gli obiettivi della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Dif ...ansa