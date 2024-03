Meda e la fiammella della salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’è una squadra di Eccellenza che nel weekend non scenderà in campo. Eppure ilavrebbe potuto sfruttare l’onda lunga del successo di domenica contro la Solbiatese per tentare di fare il colpaccio contro un’altra big che in questo momento attraversa un momento di appannamento. Contro il Pavia (che martedì ha esonerato mister Civeriati) si gioca il 10 aprile per la convocazione in rappresentativa di due giovani biancoazzurri. "Avremo più tempo di recuperare chi è fuori", ha detto mister Cairoli dopo l’1-0 di domenica. "Abbiamo giocato una grandissima gara contro un’avversaria fortissima. Abbiamo sofferto tutti insieme e abbiamo colpito nel nostro migliore momento", analizza il tecnico che avrà una settimana ulteriore per preparare lo “spareggio“ playout con la Vergiatese di mercoledì: "Proviamo a tenere accesa laper salvarci". Ro.San.