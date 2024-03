May December | Natalie Portman e Todd Haynes ci sfidano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) "L'arte può essere immorale": intervista a, protagonista e regista di May, film ispirato a una storia vera, candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. In sala dal 21 marzo. "La sceneggiatura di Samy Burch mi ha molto commossa e sorpresa. Pone molte delle domande che trovo più interessanti sulla performance, l'identità e sul fatto che l'arte possa essere immorale":, in collegamento da casa, con felpa, pochissimo trucco e capelli sciolti, si è innamorata dello script di May, tanto da voler non soltanto interpretare uno dei ruoli principali, ma anche produrlo. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film diarriva ...