Max Verstappen sta per firmare con Mercedes

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 21 marzo 2024) Continuano ad arrivare dei grossi cambiamenti per il mondo della Formula 1 e l’ultima novità è la firma, ormai molto vicina, di Maxper entrare inQuello che sta succedendo in questo periodo, nel mondo della Formula 1, sta scandalizzando tutto il mondo. Questo è davvero un periodo molto particolare, che ha dimostrato che tutto è possibile e che niente dura per sempre. Se è vero che Lewis Hamilton ora è passato a Ferrari, allo stesso tempo stanno per arrivare dei grandi cambiamenti anche in casa Red Bull, specialmente dopo il caso di Horner. Per cercare di calmare le acque, perfino lo stesso Josvuole la tregua con il team principal, proprio per evitare che le cose possano andare ancora peggio del previsto. Ma ora le cose pare che stiano inevitabilmente per cambiare, la Red Bull sta per perdere la ...