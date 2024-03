Max Verstappen | l’ex pilota sconvolge la F1 | “Molto vicino un accordo con la Mercedes” Ma l’olandese nega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Sonovicini all’con la”. È la rilevazione sganciata da Johnny Herbert, exbritannico di F1 ed ex commentatore di Sky Sports, parlando con l’inglese The Sun. Secondo Herbert, Maxè pronto a lasciare la Red Bull per via del caso Horner e prenderà il posto di Lewis Hamilton, che dal 2025 correrà per la Ferrari. Un autentico terremoto per la Formula 1: “Non è una buona cosa per la F1 tutto ciò che sta accadendo. Non aiuta la situazione della Red Bull, che ha il migliordel mondo in questo momento”, ha commentato Herbert. Potrebbe essere questa la clamorosa conseguenza della lotta interna alla Red Bull, cominciata con le accuse di una dipendente nei confronti di Chris Horner, il capo della scuderia austriaca. Il tre volte campione del mondo ...