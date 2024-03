Matteo Berrettini | malore in campo al Masters 1000 di Miami

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 21 marzo 2024) Durante il match di apertura deldi, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del tennis globale,, illustre rappresentante italiano nel panorama tennistico, ha sperimentato un momento di forte apprensione che ha messo in pausa l’entusiasmo della competizione. Il giocatore, impegnato in una sfida di alto profilo contro il veterano Andy Murray, è stato colpito da un improvvisodurante il corso del secondo set, esattamente all’avvio dell’ottavo gioco. Mentre si accingeva a servire,ha mostrato segni di disagio, perdendo l’equilibrio a causa di un capogiro che ha interrotto bruscamente il gioco. L’incidente, che fortunatamente non ha portato a conseguenze più gravi come lo svenimento, ha tuttavia ...