Mattarella premia Marco Caprai | è il primo vignaiolo a ricevere il titolo di Ufficiale al merito della Repubblica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Figura untra gli esempi significativi di impegno civileti dal presidenteSergio. Il 20 marzoha ricevuto ildialItaliana dal PresidenteSergio, un riconoscimento che sottolinea come il vino può diventare il fulcro di progetti che mettono al centro l’inclusività. «È la prima volta che questa onorificenza viene assegnata a un produttore di vino e questo, per me, non è solo motivo di grande orgoglio personale: questo riconoscimento dimostra, infatti, anche la straordinaria capacità dell’agricoltura di integrare ...