Mattarella | lotta alle mafie dovere di chi ama la Repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Nata nella società civile, cresciuta grazie ai valori di cui è portatrice, la "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle" è ricorrenza significativa per la comunità nazionale. Un giorno che sottolinea l'impegno per liberare le popolazioni e i territori d, per vincere l'indifferenza e la rassegnazione che giovano sempre ai gruppi criminali. Quando difendiamo la dignità di essere cittadini liberi, quando ci ribelliamoviolenze eingiustizie, quando davanti ai soprusi non ci voltiamo dall'altra parte, contribuiamo allacontro le. La lettura dei nomi delle innocenti vittime delleè atto che ci ricongiunge a quanti hanno pagato con la vita la disumanità mafiosa e segno di ...

