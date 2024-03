Matrimonio a prima vista 12 | il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis sulla quarta puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Su Real Time è andata in onda ladella dodicesima edizione di. A commentarla insieme a noi ci sonoDe, protagonisti dellastagione del format. A seguire eccovi l’opinione di, a cui faranno seguito le pagelle disui protagonisti del programma, mentre in fondo all’articolo trovate il video“a caldo” di, disponibile anche sul suo canale YouTube. Finalmente tutte e quattro le coppie sono in viaggio di nozze. Ilaria Zanoli e Fabio Rossi arrivano in Salento, sembrano essere a loro agio e molto sereni. Scatta anche il primo bacio della stagione. Ma ...