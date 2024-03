Masters 1000 Miami 2024 | Berrettini | “Buona prestazione nonostante mi sentissi debole”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il ko con Andy Murray nel primo turno deldinon toglie il sorriso a Matteoal rientro sul massimo circuito: “Penso sia stata una, non mi sentivo bene, molto, non ho mangiato niente ma il pensiero di non scendere in campo non era possibile – ha detto a Sky-.questo ho giocato unapartita poi a un certo punto ho sentito un calo e lui è stato molto bravo soprattutto nel terzo set con almeno tre punti incredibili per non farsi fare il break. Devo dire che dopo tanti mesi di stop non avrei pensato di arrivare subito in fondo nel primo torneo fatto e qui di giocare comunque così bene. So di aver fatto un grandissimo lavoro, ho tanta fiducia ...