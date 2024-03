Masters 1000 Miami 2024 | Arnaldi batte Fils e avanza al secondo turno | ora Bublik

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) MatteoArthure accede aldeldi. L’azzurroil giovane talento francese 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Prestazione perfetta del sanremese, che non concede nemmeno una palla break al transalpino chiudendo con il 93% di punti vinti sulla prima di servizio (27/29) e il 70% sulla seconda (14/20). Positivo anche il saldo vincenti-errori non forzati (13-9), a differenza di, che mette 10 vincenti, ma commette 18 gratuiti. Nel primo set,sfrutta la partenza a vuoto del francese per portarsi avanti di un break nelgame.entra in partita, ma l’azzurro è bravo a rimanere solido in battuta ...