Masters 1000 di Miami | Berrettini | “Non stavo bene | ma ho fatto una buona prestazione”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Matteoesce di scena al primo turno dell’Atpdi. L’azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 47 minuti.ha accusato anche un malore verso la fine del secondo set con l’intervento del medico. Il 27enne tennista romano ha avuto un mancamento mentre era al servizio, sul punteggio di 2-5, ha barcollato e si è tenuto in piedi con la racchetta poggiata a terra, come un bastone. L’arbitro ha interrotto l’incontro e chiamato il medico: il dottore ha misurato la pressione al tennista mentre sugli spalti è sceso il silenzio tra gli spettatori. L’azzurro dopo aver mangiato una barretta energetica si è ripreso ed ha ricominciato a giocare. (Fonte ...