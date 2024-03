Massimo De Lorenzo | curiosità | moglie | vita privata dell’attore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024)De, vanta una carriera lunga oltre trent’anni nel corso dei quali ha calcato palchi teatrali, partecipato a film e serie tv di successo. L’attore sarà stasera ospite di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre dove presenterà il libro Tante Cose Care. Nato a Reggio Calabria nel 1968 studia al Centro Sperimentale di Cinematografia seguito dallo Stage di improvvisazione drammaturgica con Dario Fo. Il debutto sul proscenio avviene nel 1989 conDa Spie di Massimiliano Milesi nel 1989, mentre due anni dopo arriva l’esordio in tv nel film Se Non Avessi L’Amore di Leandro Castellani al fianco di Ottavia Piccolo ed Antonio Sabato Jr.De, il sodalizio con Carlo Verdone Gianni Amelio lo sceglie per Il Ladro Di Bambini, lungometraggio del 1992 con il quale ...