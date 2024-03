Marvel 1943 | Rise of Hydra | Unreal Engine 5 per il nuovo gioco con Captain America e Black Panther

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Sono trascorsi quasi tre anni da quando fu annunciato che Amy Hennig, ex scrittrice e direttrice creativa di Naughty Dog e Visceral Games, stava lavorando a uncon il suo team presso Skydance New Media. Durante la presentazione "State of" di Epic Games alla Game Developers Conference, untrailer

Marvel 1943 : Rise of Hydra è il nome completo del gioco prodotto da Skydance ed in sviluppo presso lo studio guidato da Amy Hennig , director di Uncharted 3 per PlayStation 3. Almeno questa è la ... (game-experience)

Skydance New Media e Marvel hanno appena annunciato ufficialmente Marvel 1943 : Rise of Hydra con un trailer della storia , rivelando inoltre nel corso dello showcase State of Unreal di Epic Games che ... (game-experience)

Skydance New Media ha ufficialmente annunciato Marvel 1943 : Rise of Hydra , un nuovo gioco che vede come protagonisti Capitan America e Black Panther È da diversi anni che si parla di un possibile ... (tuttotek)

State of Unreal 2024: tra le novità Unreal Engine 5.4 e lo store Epic su iOS e Android - Tra le novità del nuovo evento State of Unreal troviamo la nuova versione dell'Unreal Engine, lo spettacolare trailer di Marvel 1943: Rise of Hydra, una valanga di novità per l'Unreal Editor per Fortn ...hdblog

Cowboy svela Cross, la prima ebike all-road progettata per viaggi fuoristrada - Cowboy, marchio di ebike, lancia Cross: la prima ebike all-road con batteria da 120 km, sospensioni, portapacchi e connettività avanzata per esplorare oltre i confini urbani.auto.hwupgrade

Intel Arc A750 meglio di GeForce RTX 4060 nei carichi multimediali - In una interessante guida introduttiva alla transcodifica e all'editing video, Intel ha dimostrato le ottime prestazioni delle schede video Arc rispetto ai principali concorrenti. Stando ai benchmark, ...hwupgrade