(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Sono trascorsi quasi tre anni da quando fu annunciato che Amy Hennig, ex scrittrice e direttrice creativa di Naughty Dog e Visceral Games, stava lavorando a uncon il suo team presso Skydance New Media. Durante la presentazione "State of" di Epic Games alla Game Developers Conference, untrailer L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Skydance New Media e Marvel hanno appena annunciato ufficialmente Marvel 1943 : Rise of Hydra con un trailer della storia , rivelando inoltre nel corso dello showcase State of Unreal di Epic Games che ... (game-experience)

Skydance New Media ha ufficialmente annunciato Marvel 1943 : Rise of Hydra , un nuovo gioco che vede come protagonisti Capitan America e Black Panther È da diversi anni che si parla di un possibile ... (tuttotek)

Marvel 1943: Rise of Hydra, Unreal Engine 5 per il nuovo gioco con Captain America e Black Panther - (Adnkronos) - Sono trascorsi quasi tre anni da quando fu annunciato che Amy Hennig, ex scrittrice e direttrice creativa di Naughty Dog e Visceral Games, stava lavorando a un gioco Marvel con il suo te ...msn

State of Unreal 2024: tra le novità Unreal Engine 5.4 e lo store Epic su iOS e Android - Tra le novità del nuovo evento State of Unreal troviamo la nuova versione dell'Unreal Engine, lo spettacolare trailer di Marvel 1943: Rise of Hydra, una valanga di novità per l'Unreal Editor per Fortn ...hdblog

Cowboy svela Cross, la prima ebike all-road progettata per viaggi fuoristrada - Cowboy, marchio di ebike, lancia Cross: la prima ebike all-road con batteria da 120 km, sospensioni, portapacchi e connettività avanzata per esplorare oltre i confini urbani.auto.hwupgrade