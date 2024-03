Martina è argento nel sollevamento pesi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un bel podio per la giovaneGiuntini di Pieve Fosciana nela Colle Valdelsa, in provincia di Siena, nella seconda competizione del 2024 distica Olimpica. Brava dunqueche da qualche anno pratica questa disciplina poco conosciuta e soprattutto poco praticata della Valle del Serchio.si è portata a casa una bella medaglia di bronzo alzando 42 chilogrammi nello strappo, suo nuovo record personale e 52 kg nello slancio, misura questa, però, ben lontana dalle sue possibilità, dato che nella gara precedente aveva fatto registrare la misura di 60 kg.

Pioggia di medaglie per la Kudos Modica - Sabato 16 Marzo, a Rosolini, si sono svolte le gare del Campionato Regionale Individuale della Categoria LC3 base. Scendono in campo, per la Kudos Sofia, Cappello e Adriana Viola, rispettivamente nell ...radiortm

Karate e kobudo, la Shinjukan Dojo a Malta per i titoli europei e mondiali - 15 atleti, diretti dal maestro Debari, pronti a salire sui tatami per cercare di conquistare l’oro nelle rispettive categorie ...giovinazzoviva

Taekwondo, la Tiger’s Den conquista l’argento al Belgian Open con Elena Fazio - Con oltre 1800 atleti iscritti, provenienti da ogni parte del mondo l’Open di Belgio, svoltosi nel fine settimana a Lommel, è una delle competizioni di più alto livello del panorama europeo. La Tiger' ...messinasportiva