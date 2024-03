Marito e moglie si separano | la casa va alle figlie di 4 e 7 anni | «I genitori si alterneranno»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una sentenza del tribunale di Cuneo confermata dalla Corte d’Appello di Torino ha stabilito che due bambine di 7 e 4resteranno nelladeiche si vogliono separare. La decisione ha un solo precedente a Trieste. I giudici hanno deciso l’affidamento condiviso. Ma trattando la madre e il padre in modo molto rigido: «Dovranno ruotare, a settimane alterne, nellafamiliare. Con previsione di due pomeriggi a settimana con l’altro genitore». Nella settimana in cui non saranno con lerisiederanno altrove. Il Corriere della Sera ha sentito il legale della donna Alessio Solinas, che ha parlato di una «sentenza singolare anche perché la signora ha pure presentato una denuncia per maltrattamenti e ora si chiede come potrà dormine nella stessadove poco prima c’è ...