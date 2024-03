Marcus Thuram | “Acerbi? In casi così non è il momento di andare in Nazionale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Quando c’è una proceduragrave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è ildiinin tali momenti”. A dirlo è, attaccante dell’Inter, rispondendo dal ritiro dellafrancese ad una domanda su quanto accaduto tra Francescoe Juan Jesus, con quest’ultimo che ha accusato il difensore interista di avergli rivolto un insulto razzista in campo. L’attaccante nerazzurro ricorda le parole di Mike Maignan, vittima di beceri cori discriminatori ad Udine: “Sono d’accordo con lui quando dice che bisogna uscire dal campo. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile”. Tra i temi caldi in Francia c’è anche ...