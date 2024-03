Marco Maddaloni dopo il “Grande Fratello” svela i suoi guadagni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 21 marzo 2024) Personaggi tv.il “GF”: “L’ho fatto per soldi” – Nei mesi che è rimasto nella casa delha più volte ammesso di aver scelto di partecipato al reality di Canale 5 “per la sua famiglia” e perché lo vedeva “come un lavoro”. Il noto judoka non è entrato nel loft di Cinecittà “per fare un percorso interiore”, come invece qualche altro concorrente ha dichiarato. (continua a leggerele foto) Leggi anche: Carlotta Mantovan ritrova l’amoreFabrizio Frizzi? Le foto con un uomo misterioso Leggi anche:Mengoni, appuntamento misterioso: con chi era il cantante In una nuova ...