Marcello Dell' Utri | Sequestrati oltre 18 milioni di euro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti diper una somma che supera i 18di. Questa decisione è stata presa su richiestaa procura distrettuale antimafia di Firenze.è stato accusato di non aver rispettato gli obblighi previsti dalla legge Rognoni Latorre riguardanti la dichiarazionee variazioni del proprio reddito. L'accusa sostiene che, in qualità di condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare tali variazioni per un totale di42e mezzo di. Poichénon avrebbe ...