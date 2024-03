Manifestazione vittime mafia | gli aggiornamenti in diretta VIDEO

Mafie: Musumeci, da esempio vittime costruire società migliore - "Nella Giornata dedicata a tutte le vittime innocenti delle mafie non basta rinnovarne il ricordo. Serve trarre dal loro esempio ...agenzianova

vittime innocenti delle mafie, al via la grande Manifestazione di Roma - Ricorre oggi la XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno promossa da Libera: corteo da piazzale Esquilino al Circo Massimo dove verranno letti i nomi delle oltre 1.000 vittime. Folta la delegazione ...rainews

Il sindaco Decaro a Roma sfila per la Manifestazione contro le mafie. Don Ciotti: «Siamo indignati» - In tantissimi questa mattina a Roma per la Manifestazione contro le mafie organizzata dall’associazione antimafia Libera per ricordare le 1.081 persone uccise dall’inizio del 900 dai ...quotidianodipuglia