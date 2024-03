Manassero guida gli azzurri a Singapore Molinari in Florida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Matteotorna in campo con altri settenella prima tappa dell’Asian Swing, mini circuito del DP World Tour in Oriente. Oggi ail veronese sarà tra i più seguiti dopo la vittoria della scorsa settimana. Con lui Guido Migliozzi, Edoardo, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Filippo Celli, assente più che giustificato Francescoche prende parte al Valspar Championship, torneo del PGA Tour in. Il torinese cerca continuità di rendimento.