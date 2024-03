Mamme litigano sul gruppo Whatsapp | scoppia la rissa fuori da scuola | sette denunciate Una di loro aveva modificato il giorno di visita nell’istituto senza avvisare le altre

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una liteta su undidiè sfociata in unaall'esterno di unaper l'infanzia del quartiere napoletano. Tutto è nato da una discussione sul "delle" dove si organizzano i turni per la partecipazione di due genitori alle attività della. L'articolo .

litigano sul "gruppo delle Mamme": scoppia la maxi rissa fuori scuola - Nasce una discussione sul “gruppo delle Mamme” e finisce in rissa. Tutto è successo a Scampia dove una scuola per l'infanzia offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle ...napolitoday

Esistono “due Mamme” Si manipolano le parole, e la realtà scompare - Litigare con la realtà non è mai una buona idea. Perché la realtà ha la tendenza a impuntarsi e a restare così come deve essere, a prescindere da come vorremmo farla diventare. E rimane indifferente a ...msn